В Калькутте прошла всеиндийская демонстрация против правительства Моди

Нью-Дели, , 12:49 — REGNUM В индийском городе Калькутта, штат Западная Бенгалия, прошла крупномасштабная демонстрация против правительства во главе с Нарендрой Моди. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», в митинге приняли участие более 20 лидеров 12 крупнейших оппозиционных партий Индии.

Организатором демонстрации выступила партия «Всеиндийский тринамул конгресс» (ТМС) во главе с главным министром Западной Бенгалии Маматой Банерджи. Лидер ТМС заявила, что «срок годности федерального правительства Нарендры Моди истек» и что оппозиции необходимо «выступить единым фронтом» для победы на грядущих парламентских выборах. Ведущие деятели оппозиционных партий поддержали инициативу объединения сил «ради защиты демократии и конституции». Напомним, что всеобщие парламентские выборы пройдут в Индии в апреле-мае 2019 года.

Сообщается, что в демонстрации также приняли участие бывший премьер-министр Индии Хараданахалли Доддеговда Деве Говда («Джаната дал (светская)»), Мутхувел Карунанидхи Сталин («Дравида муннетра кажагам»), Акхилеш Ядав («Самаджвади парти»). Лидеры ведущей оппозиционной партии страны «Индийского национального конгресса» (ИНК) Соня и Рахул Ганди пропустили митинг, однако выразили свою полную поддержку данной инициативы. ИНК был представлен на демонстрации в Калькутте Малликарджуном Кхарге и Абхишеком Ману Сингхви.