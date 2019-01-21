В афганской провинции Нангархар несколько деревень зачищено от боевиков

Джелалабад, Афганистан, , 13:07 — REGNUM Официальные представители Национальной армии Афганистана в провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны, несколько деревень было зачищено от боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция зачистке деревень от сил группировок была проведена на территории уезда Лал Пур провинции Нангархар.

Операция была проведена при активной поддержке Военно-воздушных сил Афганистана. В результате боев с террористами было уничтожено несколько укрытий и военных складов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Национальные силы безопасности и обороны продолжат ведение боевых действий вплоть до полного уничтожения сторонников группировок в уезде.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали вышеупомянутую информацию.