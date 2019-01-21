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Талибы* опровергли информацию о переговорах с США в Пакистане

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Ранее сообщалось, что было достигнуто решение о проведении переговоров между группировкой и США в Пакистане

Кабул, 21 января 2019, 12:45 — REGNUM  Официальный представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что информация о проведении переговоров в столице Пакистана Исламабаде между представителями группировки и Специальным представителем США по процессу национального примирения в Афганистане Замаем Халилзадом является не более, чем слухами.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», данное заявление было опубликовано официальным представителем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в «Twitter».

Ранее появилась информация, что в ходе своего визита в Пакистан Залмай Халилзад достиг договоренности с официальными лицами страны о проведении переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Исламабаде.

16 января официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что группировка готова приостановить контакты с Америкой, если вопрос о выводе войск США из Афганистана не будет включен в повестку переговоров.

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Зарубежная хроника
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