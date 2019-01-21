Понедельник, 21 Января 2019 года
15:04:12 МСК

В афганской провинции Фарьяб ликвидировано 16 боевиков

Политика

Операция по уничтожению боевиков была проведена Национальными силами безопасности и обороны

Меймене, Афганистан, 21 января 2019, 15:02 — REGNUM  20 января официальные представители 209-го корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 16 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще десять получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, операция Национальных сил безопасности и обороны по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Сабзпош провинции Фарьяб.

В ходе операции Национальными силами безопасности и обороны было уничтожено восемь мин, значительное количество оружия, склад взрывных устройств и укрепление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали вышеупомянутую информацию.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить