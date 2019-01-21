Кундуз, Афганистан, , 16:58 — REGNUM 20 января официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в провинции Кундуз (столица провинции — г. Кундуз) в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере девять боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще шесть получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Национальные силы безопасности и обороны нанесли авиационный удар по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Калайи-Зал провинции Кундуз.

В ходе операции Национальными силами безопасности и обороны было уничтожено хранилище боеприпасов, три укрепления и два мотоцикла талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали вышеупомянутую информацию.