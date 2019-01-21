В афганской провинции Логар произошло покушение на губернатора

Кабул, , 13:54 — REGNUM 20 января в афганской провинции Логар (столица провинции — г. Пули-Алам) произошел теракт. Целью террористической атаки стали конвой, сопровождавший губернатора провинции Логар и других официальных лиц провинции.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», конвой подвергся атаке террориста-смертника, когда проезжал по территории уезда Мохаммад Ага провинции Логар.

Официальные представители Национальных сил безопасности и обороны в провинции сообщили, что губернатор провинции в результате теракта не пострадал, однако восемь его телохранителей было убито, еще десять получили ранения различной степени тяжести.

Представитель провинциального совета добавил, что командующий силами разведки также был в одной из машин, но он не пострадал.

Официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что группировка стоит за террористической атакой на конвой в провинции Логар.