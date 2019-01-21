Главы Казахстана и Зимбабве обсудили развитие двусторонних отношений

Астана, , 12:29 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва обсудили в Астане развитие двусторонних отношений, сообщили 21 января в пресс-службе главы Казахстана.

В ходе переговоров стороны обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, модернизации транспортно-логистической сети в Зимбабве. Главы двух стран обсудили также совместные проекты в области переработки.

«В своей внешней политике, в том числе на африканском направлении, мы стремимся к развитию широких торговых отношений и взаимной поддержке международных инициатив», — добавил Назарбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл с официальным визитом в Казахстан. Ранее лидер африканской страны посетил, Белоруссию, Россию и Азербайджан.

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