Власти Гамбурга: в 2018 году не удалось депортировать 619 мигрантов

Гамбург, Германия, , 12:31 — REGNUM

В 2018 году власти немецкого города Гамбург не смогли депортировать 619 мигрантов-нарушителей, пишет газета Die Welt 21 января.

В большинстве случаев чиновники миграционной службы просто не заставали по месту жительства людей, в отношении которых был выдан приказ о депортации. По данным сената Гамбурга, число таких случаев составляет 376. Удачно были реализованы почти 1100 депортаций. Эти цифры были озвучены на запрос депутатов от Свободной демократической партии (СвДП).

У правящей в Гамбурге коалиции партий «Левые» и «Зеленые» «на протяжении многих лет нет рабочей концепции, которая решает три основные проблемы неудачной репатриации: исчезновение кандидатов на депортацию, неясные семейные отношения и сопротивление со стороны тех, кто должен быть депортирован», — сказала лидер СвДП в Гамбурге Анна фон Тройенфельс-Фровайн.

Она требует от сената выработки концепции, которая позволит осуществлять депортацию нарушивших законы мигрантов в страны происхождения.

Годом ранее число неудачных депортаций из Гамбурга составило 777.