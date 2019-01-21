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Боевые действия в Южном Судане продолжаются — аналитический центр

Политика

Несмотря на подписание мирного договора о прекращении гражданской войны

Джуба, 21 января 2019, 12:28 — REGNUM  Аналитический центр африканского департамента Евросоюза в анализе настоящего положения страны заявляет, что перспективы продолжительного мира в стране очень слабы, сообщает Daily Monitor Uganda.

Несмотря на соглашение враждующих сторон от 2017 года о прекращении гражданской войны, продолжающейся уже 5 лет, аналитический центр прогнозирует в ближайшие месяцы «активные наступательные операции, в большинстве случаев от правительства», — пишет Клэм Райн, бывший координатор группы экспертов по Южному Судану в ООН.

Межправительственный орган по вопросам развития (Igad), в который входят 8 стран Африки — Джибути, Эритрея, Эфиопия, Сомали, Судан, Южный Судан, Кения, Уганда, пытался оказать помощь Судану, однако действия Igad оказались неэффективными.

Райн отмечает, что наибольшая жестокость наблюдается в штатах Вау и Экваториас, где правительство проводит наступательные операции совместно с союзными членами оппозиции против тех группировок, которые отказались подписать мирное соглашение. Главная сила неподконтрольных групп — Thomas Cirillo's National Front.

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Ситуация в Африке
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