Боевые действия в Южном Судане продолжаются — аналитический центр

Джуба, , 12:28 — REGNUM Аналитический центр африканского департамента Евросоюза в анализе настоящего положения страны заявляет, что перспективы продолжительного мира в стране очень слабы, сообщает Daily Monitor Uganda.

Несмотря на соглашение враждующих сторон от 2017 года о прекращении гражданской войны, продолжающейся уже 5 лет, аналитический центр прогнозирует в ближайшие месяцы «активные наступательные операции, в большинстве случаев от правительства», — пишет Клэм Райн, бывший координатор группы экспертов по Южному Судану в ООН.

Межправительственный орган по вопросам развития (Igad), в который входят 8 стран Африки — Джибути, Эритрея, Эфиопия, Сомали, Судан, Южный Судан, Кения, Уганда, пытался оказать помощь Судану, однако действия Igad оказались неэффективными.

Райн отмечает, что наибольшая жестокость наблюдается в штатах Вау и Экваториас, где правительство проводит наступательные операции совместно с союзными членами оппозиции против тех группировок, которые отказались подписать мирное соглашение. Главная сила неподконтрольных групп — Thomas Cirillo's National Front.