Президент Гани зарегистрировался для участии в выборах главы Афганистана

Кабул, , 12:38 — REGNUM 20 января действующий президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани официально зарегистрировался для участия в выборах президента Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», после официальной подачи своей кандидатуры в Независимую избирательную комиссию Афганистана глава государства выступил перед представителями средств массовой информации. Он пообещал и дальше работать для обеспечения мира и стабильности в Афганистане и добавил, что его команда стремится к миру в стране, но никогда не будет умолять о нем других.

Ашраф Гани заверил, что мирный договор с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будет подписан, если ради этого придётся принести в жертву интересы народа и национальную безопасность.

Действующий президент также сказал, что он сделал первое мирное предложение талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и добавил, что готов положить свою жизнь ради мира в Афганистане.