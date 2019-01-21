Понедельник, 21 Января 2019 года
12:39:18 МСК

Президент Гани зарегистрировался для участии в выборах главы Афганистана

Политика

Действующий глава государства пообещал и дальше работать для обеспечения мира и стабильности в Афганистане

Кабул, 21 января 2019, 12:38 — REGNUM  20 января действующий президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани официально зарегистрировался для участия в выборах президента Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», после официальной подачи своей кандидатуры в Независимую избирательную комиссию Афганистана глава государства выступил перед представителями средств массовой информации. Он пообещал и дальше работать для обеспечения мира и стабильности в Афганистане и добавил, что его команда стремится к миру в стране, но никогда не будет умолять о нем других.

Ашраф Гани заверил, что мирный договор с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будет подписан, если ради этого придётся принести в жертву интересы народа и национальную безопасность.

Действующий президент также сказал, что он сделал первое мирное предложение талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и добавил, что готов положить свою жизнь ради мира в Афганистане.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить