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Торговый дефицит Вьетнама составит в 2019 году $3 млрд

Политика

Дефицит придет на смену самому крупному профициту в торговле в 2018 г

Ханой, 21 января 2019, 12:43 — REGNUM  По прогнозам Министерства промышленности и торговли Вьетнама, в 2019 г. вьетнамский экспорт снизится на 17,4% по сравнению с 2018 г. до уровня в $265 млрд. Одновременно с этим, вьетнамский импорт вырастет на 13,2% и достигнет уровня $268 млрд. Таким образом, торговый дефицит составит $3 млрд, сообщает издание VNExpress.

Заместитель министра промышленности и торговли Хоанг Куок Выонг заявил, что вьетнамскому экспорту угрожает нестабильность на рынках таких крупных игроков, как США и ЕС. На объем вьетнамского экспорта также отрицательно повлияют мировая геополитическая ситуация и ужесточающаяся кредитно-денежная политика в ряде стран. В первую очередь, вьетнамский экспорт подвержен негативным эффектам торговой войны США и Китая.

В то же время, вьетнамский импорт возрастет. Основная доля импорта в 2019 г. придется на предприятия, зависящие от иностранного сырья и оборудования.

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Зарубежная хроника
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