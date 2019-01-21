Торговый дефицит Вьетнама составит в 2019 году $3 млрд

Ханой, , 12:43 — REGNUM По прогнозам Министерства промышленности и торговли Вьетнама, в 2019 г. вьетнамский экспорт снизится на 17,4% по сравнению с 2018 г. до уровня в $265 млрд. Одновременно с этим, вьетнамский импорт вырастет на 13,2% и достигнет уровня $268 млрд. Таким образом, торговый дефицит составит $3 млрд, сообщает издание VNExpress.

Заместитель министра промышленности и торговли Хоанг Куок Выонг заявил, что вьетнамскому экспорту угрожает нестабильность на рынках таких крупных игроков, как США и ЕС. На объем вьетнамского экспорта также отрицательно повлияют мировая геополитическая ситуация и ужесточающаяся кредитно-денежная политика в ряде стран. В первую очередь, вьетнамский экспорт подвержен негативным эффектам торговой войны США и Китая.

В то же время, вьетнамский импорт возрастет. Основная доля импорта в 2019 г. придется на предприятия, зависящие от иностранного сырья и оборудования.