Правительство КНР готовится к отчету перед парламентариями

Пекин, , 12:12 — REGNUM В марте состоится очередная сессия ВСНП — китайского парламента, на рассмотрение которой будет представлен доклад о работе правительства (Госсовета) КНР. В рамках подготовки этого документа премьер Госсовета КНР Ли Кэцян провел совещание по замечаниям и поправкам в доклад, сообщает Синьхуа.

В совещании участвовали представители систем образования, здравоохранения, науки и техники, физкультуры и спорта, а также ряда организаций с мест.

Ли Кэцян отметил, что наиболее сложные проблемы в сфере благосостояния, а также в целях содействия гармоничному общественному развитию, находятся в центре внимания Госсовета, и правительство приложит все усилия для их успешного разрешения.

В совещании принял участие первый вице-премьер Госсовета Хань Чжэн.