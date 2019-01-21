Понедельник, 21 Января 2019 года
12:13:17 МСК

Правительство КНР готовится к отчету перед парламентариями

Политика

Ли Кэцян провел совещание по докладу, который Госсовет представит ВСНП

Пекин, 21 января 2019, 12:12 — REGNUM  В марте состоится очередная сессия ВСНП — китайского парламента, на рассмотрение которой будет представлен доклад о работе правительства (Госсовета) КНР. В рамках подготовки этого документа премьер Госсовета КНР Ли Кэцян провел совещание по замечаниям и поправкам в доклад, сообщает Синьхуа.

В совещании участвовали представители систем образования, здравоохранения, науки и техники, физкультуры и спорта, а также ряда организаций с мест.

Ли Кэцян отметил, что наиболее сложные проблемы в сфере благосостояния, а также в целях содействия гармоничному общественному развитию, находятся в центре внимания Госсовета, и правительство приложит все усилия для их успешного разрешения.

В совещании принял участие первый вице-премьер Госсовета Хань Чжэн.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политика Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить