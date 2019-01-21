Зеленский рассказал, почему поздравил Украину до Порошенко

Киев, , 12:11 — REGNUM Трансляция новогоднего поздравления от комика Владимира Зеленского состоялась незадолго до официального поздравления президента Украины Петра Порошенко из-за «технической ошибки», заявил Зеленский 21 января в интервью изданию «Украинская правда».

Во время обращения Зеленский заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины.

«Конечно же, у меня была тактика заявить о своих намерениях во время высокого телесмотрения нашей программы… К поздравлению президента это не имело никакого отношения», — прокомментировал он.

Комик рассказал, что обращение было записано после концерта 28 декабря в Черкассах. Затем видеозапись была передана сотрудникам телеканала.

«Они это увидели перед эфиром. Но почему такой была длина всего контента, и почему президент был чуть позже… я думаю, что это техническая ошибка», — заверил Зеленский.

Отметим, многие эксперты считают комика фигурой, подконтрольной олигарху Игорю Коломойскому. К примеру, Коломойский владеет телеканал «1+1», который превратил обращение Зеленского в заметное событие ушедшего 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский рассказал о своём визите к Порошенко, который хотел узнать, будет ли тот баллотироваться в президенты или нет.

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