Пенсионный фонд Южной Кореи потерял миллиарды долларов на инвестициях

Сеул, , 12:13 — REGNUM Государственный пенсионный фонд Республики Корея в 2018 году — впервые за 10 лет — понёс значительные убытки из-за неблагоприятного инвестиционного климата. Покупка акций 10 крупнейших отечественных компаний привела к сокращению активов фонда на несколько миллиардов долларов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В 2018 году Национальная пенсионная служба увеличила процент акций 10 крупнейших компаний в своём портфеле с 6,62% до 7,76%, однако при этом их стоимость упала с 72 млрд долларов до 59 млрд долларов, что принесло всему пенсионному фонду значительный убыток. Впрочем, до тех пор, пока акции не будут проданы, финансовые потери являются «бумажными» — при восстановлении рынка убыток может быть нивелирован.

Главным образом, неудачный результат инвестирования обусловлен крайне неблагоприятной ситуацией на южнокорейском рынке ценных бумаг: в 2018 году индекс KOSPI упал более, чем на 20% и обновил многолетние минимумы.