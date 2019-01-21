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Пенсионный фонд Южной Кореи потерял миллиарды долларов на инвестициях

Политика

Причиной стало общее падение национального фондового рынка

Сеул, 21 января 2019, 12:13 — REGNUM  Государственный пенсионный фонд Республики Корея в 2018 году — впервые за 10 лет — понёс значительные убытки из-за неблагоприятного инвестиционного климата. Покупка акций 10 крупнейших отечественных компаний привела к сокращению активов фонда на несколько миллиардов долларов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В 2018 году Национальная пенсионная служба увеличила процент акций 10 крупнейших компаний в своём портфеле с 6,62% до 7,76%, однако при этом их стоимость упала с 72 млрд долларов до 59 млрд долларов, что принесло всему пенсионному фонду значительный убыток. Впрочем, до тех пор, пока акции не будут проданы, финансовые потери являются «бумажными» — при восстановлении рынка убыток может быть нивелирован.

Главным образом, неудачный результат инвестирования обусловлен крайне неблагоприятной ситуацией на южнокорейском рынке ценных бумаг: в 2018 году индекс KOSPI упал более, чем на 20% и обновил многолетние минимумы.

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Зарубежная хроника
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