На что готова Япония в отношениях с Россией: Радио REGNUM

Москва, 21 января 2019, 14:00 — REGNUM
- Абэ раскрыл условия заключения мирного договора с Москвой;
- В России регионам хотят разрешить вести расчёты в криптовалюте;
- Получать госномера по месту прописки обяжет автовладельцев ГИБДД;
- Торговым сетям могут запретить перепродавать продукты;
- За десять лет в мире удвоилось число миллиардеров.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1076.
Читайте ранее в этом сюжете: Эстония разжигает костёр войны с РФ, Израиль — с Сирией: Радио REGNUM