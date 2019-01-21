«Нюхайте»: красноярцы отправляют депутатам посылки с мусором

Красноярск, , 11:55 — REGNUM Так называемая «мусорная» реформа в Красноярском крае проходит не без проблем. За новогодние праздники столица региона — город Красноярск — едва не утонула в мусоре, однако власти отчитались: режима ЧС удалось избежать. А сегодня, 21 января, стало известно, что инициативная группа жителей Красноярска, у которых, по их словам, «терпение закончилось», решила отослать в посылках мусор чиновникам и депутатам.

«Наше терпение закончилось! Региональные операторы не знают, куда утилизировать мусор, не ведают и чиновники с депутатами!» — так подписано видео со сбором посылок, опубликованное в YouTube.

По информации организаторов, акцию они назвали «Мусор Отечества». Они призывают тех, кто захочет присоединиться, собрать у себя дома мусор и отправить депутатам Госдумы. Сама же инициативная группа к 19 января уже подготовила посылки с мусором для народных избранников. Среди адресатов — депутаты Госдумы Юрий Швыткин, Виктор Зубарев, Раиса Кармазина, Пётр Пимашков, Сергей Натаров, а также сенатор Андрей Клишас.

Руководитель инициативной группы — жительница Красноярска Евгения Елизарьева. Она рассказала о цели акции весьма эмоционально:

«Что вы там сидите?! Депутаты, сенаторы… Для чего мы вас выбирали? <…> Посмотрите, в каком городе мы живём, что у нас творится… Вот берите и нюхайте! Родной мусор города Красноярска вам посылаем. Мэр города от нас убегает, он уходит, ему концерты важнее. Губернатор вообще никак не комментирует ситуацию. Министр экологи в такой тупиковой ситуации, которая создалась в Красноярске и крае, вообще идёт в отпуск. Куда мы идём? Зачем вообще все эти люди работают, чем они занимаются?» — вопрошает активистка.

Она предлагает депутатам «понюхать отечественный мусор» и вспомнить, откуда они родом и кому они должны служить:

«Нюхайте и вспоминайте о народе!»

Как уже сообщало ИА REGNUM, 2019 год в Красноярске начался с «мусорного коллапса». Жители города жаловались на переполненные мусорные баки, которые никто не вывозит, а также на захламление территории вокруг них .

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К решению проблемы подключились краевые власти. В частности, 9 января министр экологии и рационального природопользования края Владимир Часовитин провёл выездное совещание, на котором заявил, что «категорически недоволен сложившейся ситуацией с вывозом мусора на левом берегу Красноярска».

По данным мэрии Красноярска, за праздничные дни из всех районов города вывезли более 3,5 тысячи тонн мусора. Мэр Сергей Ерёмин считает, что режима ЧС удалось избежать.

Напомним, в России с 1 января 2019 года стартовала так называемая мусорная реформа. На этот рынок пришли региональные операторы, отобранные по итогам конкурсов. Изменения повлекли за собой рост стоимости услуги по вывозу мусора.

Что касается Красноярска, ежемесячная плата на левобережье (региональный оператор ООО «Красноярская рециклинговая компания») составила 79,74 руб. с человека для многоквартирных домов и 125,31 руб./чел. для жилых домов (частный сектор). На правобережье (региональный оператор ООО «Ростех») цифры следующие — 87,51 руб./чел. для многоквартирных домов и 137,51 руб./чел. для жилых домов в частном секторе.

По другим технологическим зонам края, которых в целом выделено 19, плата составит от 63,39 руб. до 124,39 руб. на одного человека в месяц в многоквартирных домах и от 99,61 руб. до 199,03 руб. в жилых домах.

Стоит также отметить, что, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию с мусором, красноярский министр экологии Часовитин решил уйти в длительный отпуск. Жители региона в сосетях предположили, что министра после отпуска ждёт отставка.

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