Индонезия и Пакистан развивают экономическое сотрудничество

Карачи, Пакистан, , 12:05 — REGNUM Индонезийская ассоциация предпринимателей пальмового масла и пакистанская ассоциация производителей масла сформируют шаги для продвижения индонезийского пальмового масла в Пакистане, сообщает Antaranews.

Посол Индонезии в Пакистане Иван Суюдхие Амри вместе с генеральным консулом Индонезии в городе Карачи Тотоком Прианамто и председателем индонезийской ассоциации предпринимателей пальмового масла Джоко Суприйоно провели рабочий обед с участием представителей пакистанской ассоциации производителей масла и пакистанской ассоциации по переработке пищевых масел.

Известно, что на встрече обсуждалось укрепление сотрудничества в рамках индонезийско-пакистанского совместного комитета по пальмовому маслу, коммуникационного форума для экспортеров-импортеров масла, созданного в марте 2017 года в городе Карачи по инициативе Индонезии.

В ходе встречи посол Индонезии подчеркнул, что предоставление бесплатного тарифа для 20 пакистанских товаров является стратегическим усилием правительства Индонезии по улучшению торговых отношений между двумя странами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно заявлению индонезийской ассоциации предпринимателей пальмового масла, США, Китай и Пакистан увеличили импорт пальмового масла из Индонезии.

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