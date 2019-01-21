Понедельник, 21 Января 2019 года
12:00:35 МСК

Индия построит конференц-центры имени Махатмы Ганди по всей Африке

Политика

Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж сообщила о намерении Индии построить конференц-центры имени Махатма Ганди по всей Африке на основе безвозмездной помощи

Нью-Дели, 21 января 2019, 12:00 — REGNUM  Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж в своей речи в честь открытия дня Африки в рамках международного инвестиционного саммита в Гуджарате (Гандинагар) сообщила о намерении Индии построить конференц-центры имени Махатмы Ганди по всей Африке на основе безвозмездной помощи. Данный жест приурочен к 150 годовщине со дня рождения индийского национального лидера, которую страна отметила в 2018 году.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», в своем выступлении Сушма Сварадж также отметила, что торговля между Индией и африканскими странами за 2017−2018 финансовый год выросла на 22% и составила 62,66 миллиардов долларов США. Она также указал на то, что Индия является третей страной в мире по объему экспорта в африканские страны. Успехи развития торговых отношений объясняются соглашением с 38 африканскими странами о беспошлинной торговле.

Кроме того, Индия занимает пятое место по объему инвестиций, которые направлены в такие сферы как телекоммуникации, гидроэнергетика, сельское хозяйство, образование, нефтехимическая промышленность, розничные продажи, информационные технологии, фармацевтика и автомобилестроение.

На дне Африки в рамках международного инвестиционного саммита в Гуджарате (Гандинагар) присутствовали министры и заместители министров из шести африканских стран.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить