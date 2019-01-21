Индия построит конференц-центры имени Махатмы Ганди по всей Африке

Нью-Дели, , 12:00 — REGNUM Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж в своей речи в честь открытия дня Африки в рамках международного инвестиционного саммита в Гуджарате (Гандинагар) сообщила о намерении Индии построить конференц-центры имени Махатмы Ганди по всей Африке на основе безвозмездной помощи. Данный жест приурочен к 150 годовщине со дня рождения индийского национального лидера, которую страна отметила в 2018 году.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», в своем выступлении Сушма Сварадж также отметила, что торговля между Индией и африканскими странами за 2017−2018 финансовый год выросла на 22% и составила 62,66 миллиардов долларов США. Она также указал на то, что Индия является третей страной в мире по объему экспорта в африканские страны. Успехи развития торговых отношений объясняются соглашением с 38 африканскими странами о беспошлинной торговле.

Кроме того, Индия занимает пятое место по объему инвестиций, которые направлены в такие сферы как телекоммуникации, гидроэнергетика, сельское хозяйство, образование, нефтехимическая промышленность, розничные продажи, информационные технологии, фармацевтика и автомобилестроение.

На дне Африки в рамках международного инвестиционного саммита в Гуджарате (Гандинагар) присутствовали министры и заместители министров из шести африканских стран.