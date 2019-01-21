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Правящая партия Индии: митинг оппозиции – саммит конфликтующих идеологий

Политика

Правящая партия Индии охарактеризовала масштабный митинг объединенной оппозиции в столице штата Западная Бенгали, городе Калькутте, как саммит представителей конфликтующих идеологий

Нью-Дели, 21 января 2019, 23:07 — REGNUM  Официальный представитель правящей партии Индии Бхарат Джаната Парти (БДП) Раджив Пратап Руди на пресс-конференции заявил, что масштабный митинг объединенной оппозиции в столице штата Западная Бенгали, городе Калькутте, является акцией против действующего премьер-министра Нарендры Моди. Он также добавил, что митинг является «саммитом представителей конфликтующих идеологий» и не представляет какой-либо угрозы для партии.

По сообщению индийского новостного агентства Бхарат Таймс, официальный представитель БДП аргументировал свою позицию тем, что индийский народ видит успехи правительства Нарендры Моди и поддерживает его, а также идеологическим расколом внутри оппозиционного движения.

Раджив Пратап Руди также упомянул, что БДП отметила участие ряда членов партии в митинге оппозиции, и пообещал, что соответствующие меры будут приняты. По итогам пресс-конференции он выразил уверенность в том, что после парламентских выборов весной 2019 года БДП сформирует правительство абсолютного большинства.

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Зарубежная хроника
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