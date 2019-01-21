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Япония представит новые доказательства в инциденте с южнокорейским радаром

Политика

Правительство планирует опубликовать новые данные по инциденту с радаром южнокорейского эсминца

Токио, 21 января 2019, 13:33 — REGNUM  Правительственные источники сообщили, что у Японии есть дополнительные доказательства того, что радар управления огнем южнокорейского эсминца был направлен на японский патрульный самолет. Как сообщает японская информационная газета «Майнити Симбун», правительство планирует обнародовать аудиозапись с патрульного самолета Сил самообороны Японии, где член экипажа заметил, как интенсивность радиоволн «стала чрезвычайно сильной», что говорит о наведении радара.

Окончательное решение будет принято министром обороны Японии Такэси Ивая, по мнению которого «необходимо объяснить, что произошло, чтобы избежать недоразумений среди японских граждан и международного сообщества».

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Зарубежная хроника
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