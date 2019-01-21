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На Украине объяснили низкую «продуктивность депутатов»

Политика

Скоро выборы

Киев, 21 января 2019, 11:51 — REGNUM  В январе 2019 года 39 депутатов Верховной рады ни разу не участвовали в голосованиях парламента, сообщил Комитет избирателей Украины (КИУ) 21 января на официальном сайте.

Для сравнения, в декабре 2018 года ни разу не проголосовали всего 19 депутатов.

81 парламентарий пропустил более 90% голосований.

«Традиционно январь является одним из наименее продуктивных месяцев в работе Рады. Поскольку в это время политики продолжают пребывать в неформальных отпусках и поэтому не появляются в Раде. Однако в этом году низкая продуктивность депутатов связана, в первую очередь, с началом выборов», — прокомментировали ситуацию в Комитете.

Как сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы на Украине запланированы на конец октября 2019 года.

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