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Экс-глава МИД Японии: разрешить проблемы между Россией и Японией не просто

Политика

Бывший глава МИД Японии прокомментировал грядущую встречу на высшем уровне между Японией и Россией 22 января

Токио, 21 января 2019, 11:46 — REGNUM  20 января экс-глава МИД Японии и глава Комитета политических исследований Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида принял участие в пресс-конференции в городе Токусима.

Он заявил, что разрешить территориальный вопрос и вопрос мирного договора с Россией, которые остались со времен войны, не так просто. «Лидерам двум стран удалось установить необычайно доверительные отношения, и я очень жду положительно исхода», — также подчеркнул Кисида.

По сообщению японской информационной газеты «Токио Симбун», бывший глава МИД надеется, что премьер-министру Японии Синдзо Абэ и президенту РФ Владимиру Путину удастся положить конец многолетним проблемам. «Россия заявлениями ряда официальных лиц будто испытывает нас, и в данном случае главное нам оставаться непоколебимыми», — добавил Кисида.

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Зарубежная хроника
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