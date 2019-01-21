Председатель парламента Казахстана встретился с посолом Киргизии

Астана, , 11:43 — REGNUM Председатель Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин и посол Киргизии в республике Жээнбек Кулубаев провели двусторонние переговоры. Об этом 21 января сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента Казахстана.

В ходе переговоров стороны отметили, что договорённости, достигнутые между главами двух государств, позволили укрепить отношение между странами.

Нигматулин добавил, что укреплению добрососедских отношений между странами способствовал также договор о демаркации казахстанско-киргизской государственной границы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации договора между Киргизией и Казахстаном о демаркации границы между странами.

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