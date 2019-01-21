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Израиль опубликовал видео уничтожения сирийского «Панциря»

Политика

На видеозаписи с управляемой ракеты видно попадание боеприпаса в сирийский комплекс ПВО

Иерусалим, 21 января 2019, 11:38 — REGNUM  Видеозапись уничтожения двух сирийских установок противовоздушной обороны (ПВО) опубликовали израильские военные. Ролик размещен в Twitter армии обороны Израиля.

«Во ходе нашей атаки были запущены десятки сирийских ракет «земля-воздух», несмотря на предупреждения о недопустимости таких действий. В ответ были уничтожены несколько противовоздушных батарей сирийской армии», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/IDF/status/1087208824182919168

На видеозаписи с управляемой ракеты видно попадание боеприпаса в комплекс «Панцирь-С1».

Напомним, 10 мая в Twitter армии обороны Израиля было опубликовано видео момента поражения сирийского ЗРПК «Панцирь-С1» в тот момент, когда один из сирийских военнослужащих еще только пытался занять свое место в боевой машине.

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Война в Сирии
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