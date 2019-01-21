Переговоры по торговому соглашению между Японией и США приостановлены

Токио, , 12:02 — REGNUM Японское правительство уведомило СМИ о том, что 16 января Комитет Сената США по финансам приостановил переговоры по торговому соглашению с Японией и Европейским Союзом. Торговый диалог между двумя странами должен был начаться в 30-дневный срок с момента, как Торговое представительство США опубликовало 21 декабря 2018 года документ об основных позициях будущих переговоров.

По сообщению японского новостного агентства «Асахи Симбун» от 20 января, «шатдаун» федерального правительства США сыграл на руку Японии. Как сообщают правительственные источники, у двух стран были разногласия по характеру будущего соглашения: Япония хотела заключить с США соглашение по товарам, а Соединенные Штаты настаивали на полноценном торговом соглашении.

«Американской стороне нужно немного больше времени. Учитывая, что никакого соглашения еще не было достигнуто, у нас есть возможность отрегулировать будущие переговоры с различных точек зрения», — заявил министр экономического восстановления Тосимицу Мотэги.