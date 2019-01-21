Премьер Израиля: левые заставляют юрсоветника вынести мне обвинение

Иерусалим, , 15:15 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разместил на своей странице в социальной сети Facebook видео, в котором утверждается, что левые партии устроили протест возле дома юридического советника правительства Авихая Мандельблита с целью оказать давление на чиновника. Об этом сообщает израильское информационное агентство Israel HaYom.

В ролике под драматичную музыку появляются субтитры, сопровождающие кадры с мест протестов. «В течение трех лет левые и СМИ преследовали юридического советника, чтобы добиться предъявления обвинения любой ценой, в продуктовом магазине, на улице, в синагоге — добьются ли они успеха?», — говорится в видеоролике.

На видео сразу же отреагировали некоторые оппозиционные политики. Так, бывший лидер оппозиции Шели Яхимович назвала видео «подстрекательством», отметив, что такое характерно для режимов, в которых «демократия тонет». По мнению Яхимович, ролик служит инструментом запугивая Мандельблита.