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Премьер Израиля: левые заставляют юрсоветника вынести мне обвинение

Политика

Видео с соответствующим заявлением появилось на официальной странице главы правительства в социальной сети Facebook

Иерусалим, 21 января 2019, 15:15 — REGNUM  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разместил на своей странице в социальной сети Facebook видео, в котором утверждается, что левые партии устроили протест возле дома юридического советника правительства Авихая Мандельблита с целью оказать давление на чиновника. Об этом сообщает израильское информационное агентство Israel HaYom.

В ролике под драматичную музыку появляются субтитры, сопровождающие кадры с мест протестов. «В течение трех лет левые и СМИ преследовали юридического советника, чтобы добиться предъявления обвинения любой ценой, в продуктовом магазине, на улице, в синагоге — добьются ли они успеха?», — говорится в видеоролике.

На видео сразу же отреагировали некоторые оппозиционные политики. Так, бывший лидер оппозиции Шели Яхимович назвала видео «подстрекательством», отметив, что такое характерно для режимов, в которых «демократия тонет». По мнению Яхимович, ролик служит инструментом запугивая Мандельблита.

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Зарубежная хроника
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