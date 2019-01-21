Премьер-министр Израиля Нетаньяху: полиция и юрист «шьют дела»

Иерусалим, , 14:06 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подверг резкой критике интервью юридического советника правительства Авихая Мандельблита израильской телерадиокомпании Keshet. Как 20 января сообщило израильское информационное агентство Ynet, премьер назвал произошедшее «беспрецедентным случаем в истории израильского правосудия».

По мнению премьера Нетаньяху, интервью Мандельблита доказывает тот факт, что «на протяжении многих лет полиция не вела расследование, а лишь искала улики» против него. Так, утверждает Нетаньяху, лишь «шьют дела». Более обстоятельный комментарии глава правительства пообещал дать по возвращении из поездки в Чад.

В своем интервью Мандельблит отметил, что он успешно работал с Нетаньяху много лет, однако недавно в их сотрудничестве появились проблемы. Кроме того, юридический советник правительства Израиля подчеркнул, что чета Нетаньяху получила «кое-что» от одного из израильских миллиардеров, «потеряв бдительность». Подводя итог своему интервью, Мендельблит заявил, что премьер Нетаньяху «тянет вниз всю страну».