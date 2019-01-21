Оппозиция Израиля: Нетаньяху «разрушает то, что осталось от демократии»

Иерусалим, , 12:05 — REGNUM Глава израильской оппозиции Ципи Ливни уверена, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подрывает доверие граждан страны к полиции, юридическому советнику правительства и судебной системе. Об этом Ливни заявила в своем интервью израильскому информационному агентству Ynet 20 января.

«Сначала премьер вступил в конфликт с полицией, когда дело против него только было начато. Сейчас он в конфликте и с юридическим советником правительства Авихаем Мандельблитом. А если он выиграет на выборах, я уверена, его нападки перекинутся и на суд, который будет рассматривать его дело», — заявила глава оппозиции.

Кроме того, Ливни отметила, что своими действиями Нетаньяху «пытается разрушить все, что осталось от израильской демократии». По мнению оппозиционного политика, нынешний премьер создает впечатление, что Израиль не является правовым государством.

В своем интервью Ливни также раскритиковала предвыборную кампанию правящей партии «Ликуд» — на одном из постеров под фотографиями журналистов напечатана фраза «Они не будут решать». Политик уверена, что таким образом Нетаньяху лишь создает себе врагов «изнутри», усиливая раскол в израильском обществе.