Израиль возобновляет перевод денег из Катара в Газу

Иерусалим, , 11:54 — REGNUM 20 января власти Израиля сообщили, что перевод денежных средств из Катара в Сектор Газа все же будет осуществлен. Как сообщает радиостанция «Галей ЦАХАЛ», деньги должны поступить на счет администрации Газы к 21 января.

Власти Сектора Газа получат уже третий транш в $15 миллионов. Известно, что данные денежные средства предназначены для выплаты заработных плат государственным служащим Газы.

Напомним, что 7 января власти Израиля временно заморозили транзакцию после возобновившихся 4 января беспорядков на границе с Сектором Газа. Кроме того, поводом к блокировке счетов послужили ракетные обстрелы территории Израиля из Сектора Газа в ночь с 6 на 7 января.