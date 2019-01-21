Понедельник, 21 Января 2019 года
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Израиль возобновляет перевод денег из Катара в Газу

Политика

Транш в 15 миллионов долларов все же будет разморожен

Иерусалим, 21 января 2019, 11:54 — REGNUM  20 января власти Израиля сообщили, что перевод денежных средств из Катара в Сектор Газа все же будет осуществлен. Как сообщает радиостанция «Галей ЦАХАЛ», деньги должны поступить на счет администрации Газы к 21 января.

Власти Сектора Газа получат уже третий транш в $15 миллионов. Известно, что данные денежные средства предназначены для выплаты заработных плат государственным служащим Газы.

Напомним, что 7 января власти Израиля временно заморозили транзакцию после возобновившихся 4 января беспорядков на границе с Сектором Газа. Кроме того, поводом к блокировке счетов послужили ракетные обстрелы территории Израиля из Сектора Газа в ночь с 6 на 7 января.

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Зарубежная хроника
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