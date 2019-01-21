Венесуэла отрицает нахождение колумбийских повстанцев на территории страны

Каракас, , 12:54 — REGNUM 20 января министерство иностранных дел Венесуэлы сообщило, что на территории республики не зафиксировано нахождение членов колумбийской повстанческой группировки «Армия национального освобождения Колумбии» (АНО), вопреки обвинениям со стороны правительства Колумбии.

«Нет никаких свидетельств нахождения на территории нашей страны указанных членов командования АНО», — подчёркивается в заявлении МИД Венесуэлы.

Как сообщило венесуэльское агентство «Telesur», в заявлении есть ссылки на ноты колумбийского МИДа в период с 3 по 15 января, в которых утверждается, что члены центрального командования АНО предположительно проживают в Венесуэле. На этот счёт в МИД Венесуэлы проинформировали, что 7 и 18 января колумбийской стороне были направлены две ответные ноты, и подчеркнули, что венесуэльские разведывательные службы не обнаружили следов присутствия на территории страны руководителей герильи.

Правительство Венесуэлы призвало колумбийские власти поделиться всей имеющейся информацией об обвинениях, чтобы можно было её проанализировать и начать действовать в соответствии с международными соглашениями.

В венесуэльском правительстве напомнили, что единственный раз оно установило контакт с АНО во время посредничества Венесуэлы в мирных переговорах между партизанами и колумбийским правительством, причём сделало это по запросу президента Колумбии, и призвали колумбийский МИД к восстановлению необходимых дипломатических каналов.

Также в ответных нотах правительству Колумбии повторно выдвинуто требование содействия в аресте и выдаче лиц, замешанных в покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро 5 августа 2018 года. По данным венесуэльского правительства, эти лица находятся в Колумбии. В МИД республики подчеркнули, что это требование руководством Колумбии продолжает игнорироваться.