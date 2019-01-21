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Украинская оппозиция выдвинула своего кандидата в президенты

Политика

Главным обещанием политика Александра Вилкула является установления мира в Донбассе

Киев, 21 января 2019, 11:34 — REGNUM  Участники форума «За мир и развитие» в Запорожье поддержали выдвижение кандидатом в президенты депутата парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула, сообщило 20 января издание Golos.ua.

В своей речи Вилкул описал основные пункты предвыборной программы: установление мира между Украиной и Донбассом, принятие новой конституции, осуществление всех необходимых мер для начала экономического роста в стране.

«Более 70% граждан Украины уверены, что главной задачей власти является прекращение войны и установление мира. Правящая команда всячески оправдывает невыполнение Минских соглашений и замораживание конфликта на Донбассе. Ей не доверяют свыше 80% граждан… Наша цель — прекратить и вооруженный конфликт на Донбассе, и все спровоцированные действующей властью конфликты в обществе — языковой, этнический, религиозный, идеологический», — рассказал глава Оппозиционного блока в Верховной раде Вадим Новинский.

Напомним, 31 декабря 2018 года, в новогоднюю ночь, комик Владимир Зеленский заявил о своём выдвижении в президенты. Позже журналисты обнаружили у него кинобизнес в России, что, по меркам Украины, является грандиозным скандалом.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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