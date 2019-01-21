Экс-президент Перу Альберто Фухимори вернётся в тюрьму

Лима, , 13:21 — REGNUM Верховный суд Перу вынес постановление, в соответствии с которой состояние здоровья бывшего президента страны Альберто Фухимори оценивается как стабильное и больному достаточно амбулаторного лечения, поэтому он может вернуться из больницы в тюрьму.

Как сообщило перуанское агентство «El Comercio», врачи, обследовавшие Фухимори, пришли к выводу, что, если заключённый будет придерживаться ряда предписаний, его можно будет вернуть в исправительное учреждение.

В связи с этим суд велел Национальному институту Перу по делам уголовно-исполнительных учреждений подготовить доклад, чтобы определить, в каком исправительном учреждении экс-президенту возможно обеспечить необходимое медицинское обслуживание. Условия, которым должно соответствовать место лишения свободы, заключаются в гарантированном обеспечении приёма заключённым медикаментов, регулярных медицинских обследованиях и, в случае необходимости, возможности экстренной транспортировки бывшего президента в медицинский центр.

Медицинская комиссия подчеркнула, что перед транспортировкой в тюрьму Фухимори должен получить справку о полном выздоровлении.

Альберто Фухимори содержится в клинике «100 лет Освобождения Народа» более трёх месяцев. Бывший президент был заключён в данное учреждение после отмены амнистии, полученной им от другого бывшего президента Педро Кучински в декабре 2017 года.