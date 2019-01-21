Колумбия требует у Кубы выдачи лидеров «Армии национального освобождения»

Богота, , 11:53 — REGNUM Президент Колумбии Иван Дуке вновь призвал кубинское правительство выдать участников переговоров от леворадикальной повстанческой группировки «Армия национального освобождения Колумбии» (АНО), на данный момент находящихся на территории Острова в соответствии с так называемыми «Мирными диалогами» между группировкой и правительством Колумбии. Напомним, Куба является площадкой для мирного урегулирования гражданского конфликта в Колумбии между правительством и партизанами.

«Мы требуем от кубинского правительства выдать этих преступников для свершения правосудия», — заявил Дуке в связи со взрывом у полицейской академии им. Генерала Сантандера в Боготе, в результате которого погиб 21 человек. Ответственность за теракт правительство возложило на АНО.

По сообщению венесуэльского агентства «Telesur», вскоре после того как Генеральная прокуратура Колумбии возобновила действие ордеров на арест 10 членов повстанческой группировки, министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заверил, что любые действия в отношении участников мирных переговоров между АНО и официальной Боготой будут предприниматься исключительно в соответствии с протоколами, заключёнными в ходе «Мирных диалогов», а в связи с инцидентом будут проведены консультации с государствами — гарантами мирного процесса.

«Никакое преступное деяние не заслуживает рассмотрения ни в каком протоколе», — возразил Дуке, и потребовал «выпустить на них уведомления Интерпола с «красным углом».

Такую же позицию заняли и США после того как 19 января Дуке провёл телефонный разговор с Госсекретарём Майком Помпео.

«США поддерживают Колумбию в её усилиях, направленных на то, чтобы предать суду ответственных за этот страшный теракт», — заявил пресс-секретарь Госдепа США Роберт Палладино.