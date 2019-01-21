Дональд Трамп раскритиковал Мексику за бездействие в отношении мигрантов

Буэнос-Айрес, , 12:08 — REGNUM 19 января президент США Дональд Трамп раскритиковал правительство Мексики за то, что оно не сделало ничего, чтобы остановить караван мигрантов из Гондураса, который днём ранее вошёл на территорию Мексики и движется к США.

«Мексика не делает ничего, чтобы остановить караван [мигрантов], уже полностью сформированный и направляющийся в США. Мы остановили два последних каравана, многие мигранты до сих пор остаются в Мексике, но они не могут пройти через стену [стена на американо-мексиканской границе], если не будет стены — потребуется большое число пограничников. Это нелегко!» — написал американский президент на своей официальной странице в «Твиттере».

Как сообщило аргентинское агентство «Infobae», Трамп сделал это заявление после того как 18 января более 2 тыс. мигрантов из Гондураса, не подчинившись требованию мексиканского миграционного ведомства ожидать на границе с Гватемалой получения специального разрешения, пересекли гватемало-мексиканскую границу. В результате давления со стороны мигрантов сотрудники приграничной службы Мексики были вынуждены уступить.