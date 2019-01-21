Президент Колумбии Иван Дуке объявил о разрыве переговоров с повстанцами

Богота, , 13:43 — REGNUM Правительство Колумбии возложило ответственность за теракт у кадетской школы в Боготе, произошедший 17 января, на леворадикальную повстанческую группировку «Армия национального освобождения Колумбии» (АНО). В этой связи власти объявили о разрыве мирных переговоров с АНО. Соответствующее заявление сделал президент Иван Дуке после совещания с Советом безопасности страны.

По сообщению венесуэльского агентства «Telesur», в ходе пресс-конференции министр обороны Колумбии Гильермо Ботеро заявил, что подрыв заминированного автомобиля предположительно был осуществлён Хосе Альдемаром Рохасом, известным под прозвищем «Мочо»

«Речь идёт о партизанском подрывнике. С 1994 года он был боевиком АНО и действовал в Пуэрто-Нуэво, в департаменте Араука на границе с Венесуэлой», — сообщил министр.

Ботеро добавил, что Рохас был участником фронта «Доминго Лаин Саэнс» «Армии национального освобождения».

Генеральный прокурор Колумбии Нестор Умберто Мартинес, в свою очередь, заявил, что исполнитель теракта является членом АНО и заверил, что правительство обладает документами, подтверждающими эту информацию. Мартинес подчеркнул, что членам Центрального командования АНО (руководящий орган группировки) будет предъявлено официальное обвинение в подстрекательстве к совершению преступления и организации теракта.

Генпрокурор также сообщил об аресте некоего Рикардо Андреса Карвахаля, предположительно признавшегося в соучастии во взрыве.

Напомним, 17 января возле здания кадетской школы им. Генерала Сантандера, расположенной в колумбийской столице, был взорван автомобиль, начинённый взрывчаткой. В результате взрыва 21 человек погиб и 68 получили ранения. Власти страны назвали произошедшее терактом.