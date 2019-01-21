Президент Венесуэлы Николас Мадуро провёл встречу с послами стран ЕС

Каракас, , 11:58 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро провёл в официальной президентской резиденции — дворце Мирафлорес — встречу с дипломатическими представителями государств — членов Европейского Союза, аккредитованными при правительстве Венесуэлы.

Как сообщило венесуэльское агентство «Telesur», в совещании приняли участие послы Франции, Нидерландов, Испании, Италии, Греции, Великобритании и Швеции. На встрече также присутствовали временные поверенные в делах Польши и Румынии.

Со стороны Венесуэлы, помимо Мадуро, на совещании выступили министр иностранных дел республики Хорхе Арреаса, вице-президент Дельси Родригес и министр связи и информации Хорхе Родригес.

Николас Мадуро назвал совещание продуктивным. «Мы обсудили темы, представляющие взаимный интерес и нашли пути диалога и взаимопонимания в том, что касается уважения и самоопределения народов», — написал глава государства на своей официальной странице в «Твиттере».

В ходе встречи диппредставители европейских стран выразили поддержку боливарианскому правительству в связи с вступлением Мадуро во второй президентский срок.