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Министр по делам Европы ФРГ Рот призвал Лондон пересмотреть Brexit

Политика

Двери ЕС по-прежнему открыты

Берлин, 21 января 2019, 11:17 — REGNUM  Великобритании следует подумать еще раз о возможности отказа от идеи выхода из ЕС, заявил 21 января министр по делам Европы Майкл Рот, сообщает британское агентство Reuters.

«Дверь в ЕС всегда остается открытой — может быть, следует подумать еще раз», — отметил он, указав, что речь «точно» идет о втором референдуме о членстве Соединенного Королевства в ЕС.

Напомним, одним из камней преткновения, не позволяющих Лондону заключить соглашение с ЕС относительно тех условий, на которых будут строиться взаимоотношения островного государства и европейского блока, является вопрос границы между Северной Ирландией и Ирландией. Для выхода из сложившейся ситуации премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может изменить Белфастское соглашение 1998 года.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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