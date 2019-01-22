Вторник, 22 Января 2019 года
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Бывший министр финансов Индии: Нарендра Моди манипулирует статистикой

Политика

Бывший министр финансов Индии обвинил Нарендру Моди в том, что он манипулирует статистическими показателями развития страны

Бывший министр финансов Индии: Нарендра Моди манипулирует статистикой
Иван Шилов © ИА REGNUM
Индийский премьер Нарендра Моди

Нью-Дели, 22 января 2019, 13:21 — REGNUM  «Со времен получения независимости, это первое правительство, которое манипулирует статистикой и завышает показатели страны в области развития», — заявил на оппозиционном собрании бывший министр финансов Индии Яшвант Синха.

Он также обвинил правительство Нарендры Моди в том, что правительство причисляет сторонников Индийской Народной Партии — «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) к патриотам родины, а тех, кто критикует — к подстрекателям к мятежу.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», политик также раскритиковал позицию правительства относительно урегулирования ситуации в штате Джамму и Кашмир.

Стоит отметить, что Яшвант Синха только недавно покинул БДП и примкнул к рядам оппозиционеров.

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Зарубежная хроника
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