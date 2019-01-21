Премьер Индии Моди: альянсы не помогут оппозиции избежать наказания

Нью-Дели, , 16:54 — REGNUM «Они (оппозиционные силы) могу формировать сколько угодно альянсов, однако это не поможет им избежать наказания. Попытка объединиться позволит им попасть в местные газеты, однако не поможет завоевать сердца людей», — заявил сторонникам правящей партии во время своего выступления в Гуджарате премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Никто не будет доверять тем, кто оторван от местных реалий», — добавил он.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», политик отметил, что оппозиционные силы формируют альянс не против него, а против народа страны.

Он также высказался о существующих противоречиях в рядах оппозиционных сил страны.

«Это борьба между оптимистами и пессимистами, борьба между развитием и коррупцией», — добавил Нарендра Моди