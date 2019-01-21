Понедельник, 21 Января 2019 года
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Правительство индийского штата Теланганы простит крестьянам часть долгов

Политика

Губернатор индийского штата Телангана сообщил о намерении правительства простить часть долгов местным крестьянам

Нью-Дели, 21 января 2019, 23:31 — REGNUM  «Правительство штата решило простить кредиты крестьян в области сельского хозяйства на сумму до 100 тысяч рупий (93 тыс. рублей)», — заявил журналистам губернатор индийского штата Телангана Э.Ш.Л. Нарасимхан.

«В качестве поддержки сельского населения с этого года стартует программа финансовой помощи, согласно которой крестьяне получат от 8 до 10 тыс. рупий за акр земли», — сообщил политик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», он также высказался об инициативе правительства повысить пенсию местным жителям.

«Правительство штата также приняло решение повысить пенсию с одной тысячи до двух тысяч рупий для обычных граждан. Пенсия по инвалидности будет также повышена в два раза: с 1,5 тыс. до 3 тыс. рупий. Кроме этого будет сокращен пенсионный возраст до 57 лет», — добавил политик.

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Зарубежная хроника
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