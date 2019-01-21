Премьер Нарендра Моди: Индия как никогда готова для бизнеса

Нью-Дели, , 14:18 — REGNUM «Сейчас Индия как никогда готова для бизнеса. Мы достигли значительных успехов в этой сфере, поднялись в рейтинге Всемирного банка на 77 место по легкости ведения бизнеса. Правительство будет активно работать, чтобы попасть в топ-50 стран по этому показателю», — заявил на открытии международного инвестиционного форума в Гуджарате премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Международные финансовые организации выразили удовлетворение проводимой нами экономической политикой. Сейчас мы намерены устранить все препятствия для полного раскрытия нашего потенциала», — добавил он.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», политик также отметил, что нынешнее правительство Индии также добилось больших успехов в удешевлении ведения бизнеса путем упрощения системы налогообложения, что, по его мнению, позволило сократить транзакционные издержки и повысить общую эффективность.

Премьер-министр особо подчеркнул, что страна входит в число лидеров по количеству стартов. Он также отметил, что Индия входит в десятку экономик по притоку прямых иностранных инвестиций.

«Инициативны и различные правительственные программы непосредственно повлияли на достижение этих показателей», — добавил Нарендра Моди.