МИД Индии: Пакистан не может диктовать Афганистану свою позицию

Нью-Дели, , 13:48 — REGNUM «Не Пакистан должен решать какая роль принадлежит ему в регионе или на международной арене», — заявил журналистам официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар.

«Пакистан также не может решать от имени независимого и суверенного государства Афганистан и объяснять им, как проводить внешнюю политику», — добавил он.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», официальный представитель МИДа также отметил, что лидерам Пакистана стоит пересмотреть свою роль в регионе и, прежде всего, проанализировать свой вклад в стабилизацию обстановки в Афганистане.

«Пакистану следует перестать поддерживать трансграничный терроризм с подконтрольной территории. Необходимо также поддержать и присоединиться к международным инициативам по установлению мира в Афганистане», — добавил он.

Напомним, ранее официальный представитель МИД Пакистана Мухаммед Файсал высказался о роли Индии в разрешении конфликта в Афганистане, добавив, что именно Пакистан принимал важнейшую роль в организации переговоров между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительством страны.