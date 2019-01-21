Понедельник, 21 Января 2019 года
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МИД Индии: Пакистан не может диктовать Афганистану свою позицию

Политика

Министерство иностранных дел Индии в резкой форме ответило на заявление представителей Пакистана о роли страны в стабилизации обстановки в Афганистане

Нью-Дели, 21 января 2019, 13:48 — REGNUM  «Не Пакистан должен решать какая роль принадлежит ему в регионе или на международной арене», — заявил журналистам официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар.

«Пакистан также не может решать от имени независимого и суверенного государства Афганистан и объяснять им, как проводить внешнюю политику», — добавил он.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», официальный представитель МИДа также отметил, что лидерам Пакистана стоит пересмотреть свою роль в регионе и, прежде всего, проанализировать свой вклад в стабилизацию обстановки в Афганистане.

«Пакистану следует перестать поддерживать трансграничный терроризм с подконтрольной территории. Необходимо также поддержать и присоединиться к международным инициативам по установлению мира в Афганистане», — добавил он.

Напомним, ранее официальный представитель МИД Пакистана Мухаммед Файсал высказался о роли Индии в разрешении конфликта в Афганистане, добавив, что именно Пакистан принимал важнейшую роль в организации переговоров между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительством страны.

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Зарубежная хроника
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