Балтфлот взял на контроль эсминцы ВМС США в Балтийском море

Москва, , 11:02 — REGNUM Вошедшие в акваторию южной части Балтийского моря эсминцы ВМС США USS Gravely и USS Porter взяты на сопровождение силами Балтийского флота России. Об этом сообщили 21 января в Национальном центре управления обороной Минобороны РФ.

Сообщается, что наблюдение за действиями боевых кораблей американских ВМС ведут корветы ВМФ России «Бойкий» и «Сообразительный». Данный тип российских кораблей оснащен управляемым ракетным оружием, кроме того, на корветах есть ангары для многоцелевых вертолетов Ка-27.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что все маневры американского эсминца Donald Cook после того, как корабль вошел в акваторию Черного моря, взяли на контроль силы российского Черноморского флота.

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