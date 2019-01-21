Понедельник, 21 Января 2019 года
11:03:07 МСК

Балтфлот взял на контроль эсминцы ВМС США в Балтийском море

Политика

Наблюдение за действиями боевых кораблей американских ВМС ведут корветы ВМФ России «Бойкий» и «Сообразительный»

Москва, 21 января 2019, 11:02 — REGNUM  Вошедшие в акваторию южной части Балтийского моря эсминцы ВМС США USS Gravely и USS Porter взяты на сопровождение силами Балтийского флота России. Об этом сообщили 21 января в Национальном центре управления обороной Минобороны РФ.

Сообщается, что наблюдение за действиями боевых кораблей американских ВМС ведут корветы ВМФ России «Бойкий» и «Сообразительный». Данный тип российских кораблей оснащен управляемым ракетным оружием, кроме того, на корветах есть ангары для многоцелевых вертолетов Ка-27.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что все маневры американского эсминца Donald Cook после того, как корабль вошел в акваторию Черного моря, взяли на контроль силы российского Черноморского флота.

Читайте также: Черноморский флот взял под контроль действия эсминца Donald Cook

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обострение отношений России и НАТО
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить