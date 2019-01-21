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ЮАР не предоставит Зимбабве кредит — СМИ

Политика

У страны нет таких денег

Кейптаун, 21 января 2019, 11:07 — REGNUM  Министерство финансов Южноафриканской республики отвергло просьбу Зимбабве о предоставлении кредита в размере $1 млрд 200 млн. Об этом, как передает Reuters, заявил представитель национального казначейства страны Джабулани Сикхакхан.

«У Южной Африки нет таких денег», — заявил она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Зимбабве прошли массовые акции протеста против повышения цен на топливо, манифестанты требовали также отставки правительства страны. В ходе столкновений с сотрудниками правопорядка погибли свыше десяти человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Зимбабве задержаны более 400 протестующих — СМИ

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