Глава МИД Индонезии выступила на встрече министров иностранных дел АСЕАН

Чианграй, Таиланд, , 11:04 — REGNUM Правительство Индонезии продвигает концепцию Индо-Тихоокеанского региона в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Antaranews.

«Индонезия приветствует вклад членов АСЕАН, которые обогатили эту концепцию. На фоне региональной динамики концепция сотрудничества стран АСЕАН со странами Тихоокеанского региона укрепит центральное место региональной организации АСЕАН в обеспечении стабильности и процветания в регионе», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди на встрече министров иностранных дел АСЕАН в Таиланде.

По словам министра, Индонезия вместе со странами-членами АСЕАН предлагает всем партнерам продолжить разработку концепции сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Для Индонезии два океана, Тихий и Индийский являются единым геостратегическим театром. Нам необходимо поддерживать стабильность, безопасность и процветание в этом регионе», — отметила Ретно Марсуди.

Встреча министров иностранных дел АСЕАН стартовала в Чианграе, Таиланд, 18 января 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, индонезийский вариант концепции сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе был озвучен президентом Индонезии Джоко Видодо на Восточноазиатском саммите в ноябре 2018 года в Сингапуре.

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