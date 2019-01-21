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Закон о гражданстве может привести к расколу правящей партии Индии

Политика

В Индии к противникам закона о гражданстве присоединились шесть членов регионального отделения правящей партии в штате Ассам (Диспур), включая спикера местной законодательной ассамблеи

Нью-Дели, 21 января 2019, 11:44 — REGNUM  В Индии к активным противникам закона о гражданстве присоединились шесть членов руководства правящей партии Бхарат Джаната Парти (БДП) от штата Ассам (Диспур). Основным противником закона о гражданстве раньше являлась только объединенная оппозиция.

Присоединение членов БДП к числу недовольных может привести к расколу правящей партии. Закон о гражданстве подразумевает предоставление индийского гражданства иностранцем по упрощенной схеме, в случае если они подвергаются религиозным гонениям на родине. Если закон будет принят, это приведет к притоку огромного числа беженцев из Бангладеш и нарушению стабильности в слаборазвитых северо-восточных областях страны.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», на пресс-конференции генеральный секретарь БДП по северо-восточным областям Рама Мадхав заявил, что положения закона противоречат интересам народа штата Ассам (Диспур). Он также сообщил о своем намерении обсудить данный вопрос с лидерами партии. Другой член партии БДП от штата Ассам (Диспур) Ритупарна Боруах заявил, что в случае, если закон о гражданстве будет принят, это станет нарушением обещания БДП соблюдать Ассамское соглашение, что стало ключевым пунктом избирательной кампании партии в штате Ассам (Диспур) в ходе парламентских выборов в 2016 году.

Руководство партии обратилось ко всем своим членам с просьбой воздержаться от каких-либо негативных комментариев по вопросу закона о гражданстве и сохранять приверженность партийной линии.

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Зарубежная хроника
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