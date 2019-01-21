Оппозиция Бангладеш отказывается идти на выборы, организованные ЦИК страны

Дакка, , 13:02 — REGNUM Бангладешская националистическая партия (главная оппозиционная партия страны) больше не будет участвовать в выборах. Как сообщает бангладешское новостное издание «Протхом ало», эта информация была размещена в официальных источниках партии. Более того, как утверждают источники, любой член партии, который пойдёт на следующие выборы — скоро состоится муниципальный этап выборов — будет исключен из партии.

По имеющейся у журналистов информации, решение об исключении из партии несогласных с новой политикой неучастия в выборах было принято на внеочередном собрании руководства БНП вечером.

На встрече также обсуждались такие вопросы, как освобождение из тюрьмы осужденного за участие в коррупционных схемах лидера БНП — Халеды Зии, разработка плана по участию в политической жизни страны, игнорируя выборы, а также созыв XVII национальной партийной конференции в марте 2019 г.