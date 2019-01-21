Президент Грузии первый визит нанесет в Брюссель

Тбилиси, , 10:46 — REGNUM Первая в истории Грузии президент-женщина Саломе Зурабишвили свой первый зарубежный визит нанесет в Брюссель, сообщила пресс-служба президента. Согласно официальной информации, рабочий визит президента начнется 21 января и продлится до 23 января.

В Брюсселе Саломе Зурабишвили встретится с президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Европарламента Антонио Таяни. Кроме того, запланированы встречи с еврокомиссарами Федерикой Могерини и Димитрисом Аврамопулосом.

Главной темой встреч называются взаимоотношения Грузии с Евросоюзом и те вопросы, которые возникли в условиях визовой либерализации. По информации посла Грузии в Бельгии и Люксембурге и руководителя миссии Грузии в ЕС Натальи Сабанадзе, в Брюсселе также состоятся встречи президента Грузии с руководством НАТО, но конкретные лица, которые примут Саломе Зурабишвили, на данном этапе не называются. Грузинский дипломат уверена, что президент Грузии сделает в Брюсселе политическую заявку.

«Я уверена, что президент еще раз заявит в Брюсселе о том, насколько важна для нас интеграция с Евросоюзом», — заявила в своем комментарии грузинским СМИ Наталья Сабанадзе.

Напомним, что Саломе Зурабишвили стала президентом Грузии по итогам второго тура выборов президента, состоявшегося 28 ноября 2018 года. Она заняла этот пост сроком на шесть лет. После инаугурации нового президента вступила в силу новая редакция Конституции Грузии, которая существенно ограничила полномочия главы государства, особенно в вопросах внутренней политики. Следующего президента Грузии будет выбирать специальная группа представителей, которую, в свою очередь, отберет и утвердит будущий парламент.