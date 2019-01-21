Журавлёв: В вопросе Курил Абэ схож с Порошенко

Москва, , 10:43 — REGNUM Токио не нужны переговоры с Москвой по Курилам, выборная стратегия премьер-министра Синдзо Абэ схожа со стратегией президента Украины Петра Порошенко, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

"Токио не нужны переговоры с Москвой, японская сторона открыто стремится к конфронтации по курильскому вопросу в рамках предстоящих в Японии выборов», — написал Журавлёв в Facebook.

Парламентарии видит схожие моменты между предвыборной стратегией Абэ и Порошенко.

«В этом отношении предвыборная стратегия премьера Абэ напоминает стратегию Порошенко. Суть ее проста: побольше слов против России», — указал депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 20 января премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что продолжит консультации по мирному договору с Россией. Правительство Японии планирует организовать ещё один визит премьер-министра Синдзо Абэ в Россию весной для обсуждения проблемы мирного договора.

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