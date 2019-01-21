СМИ: Более 30 рохинджа оказались между двумя странами на «ничейной земле»

Нью-Дели, , 10:58 — REGNUM Свыше 30 беженцев-рохинджа вынуждены проживать в тяжелых условиях на границе между Индией и Бангладеш, сообщает 21 января Anadolu Ajansi.

Пограничные службы Индии пытались выдворить беженцев на территорию соседнего государства, но эту попытку пресекли их коллеги из Бангладеш. В результате, рохинджа оказались на нейтральной территории, где и находятся в настоящее время.

Как передавало ИА REGNUM, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты, вызвав ответную реакцию со стороны правительственных войск. В результате конфликта страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

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